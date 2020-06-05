США выделили $11 млрд на помощь другим странам в борьбе с COVID-19

Соединенные Штаты направили $11 млрд на международные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовано американским Госдепартаментом.

Кроме того, США выделят еще $194 млн на гуманитарную помощь, указано в сообщении. Уточняется, что $180 млн будет направлено на помощь с закупкой американских аппаратов искусственной вентиляции легких, еще $14 млн – на поддержку беженцев, мигрантов и принимающих общин, пострадавших от пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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