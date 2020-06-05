«Нафтогаз» оценил законопроект США о санкциях против «Севпотока — 2»

Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила американских сенаторов за законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте компании.

Проект предусматривает введение санкционных мер против страховых компаний судов, которые работают над прокладкой газопровода, указано в сообщении. По мнению украинской компании, принятие данного законопроекта «сделает невозможным завершение строительства газопровода».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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