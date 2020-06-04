Университет Миннеаполиса утвердил стипендию имени Джорджа Флойда

Университет Миннеаполиса утвердил стипендию имени афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала массовые протесты в США, пишет CNN.

«Стипендия имени Джорджа Флойда должна вдохновить молодых темнокожих лидеров», — сказал президент университета Скотт Хэгэн во время мемориальной службы по Флойду.

Он отметил, что в стипендиальный фонд пожертвовали уже $52 тысячи.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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