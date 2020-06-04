Собянин рассказал, сколько денег недополучил бюджет Москвы из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что бюджет города недополучит 500 млрд рублей из-за коронавируса.

«Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что до конца года Москва потратит 250 млрд рублей, чтобы поддержать бизнес и граждан в условиях коронавируса.

Ранее Москва начала постепенно возвращаться к обычному ритму жизни: открываются предприятия при соблюдении санитарных условий, жители могут гулять и посещать парки.

В Москве коронавирусом заразились 189 тыс., выздоровели почти 95 тыс., скончались 2749 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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