Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Правительство России выделит более 8 млрд руб., чтобы обеспечить увеличение пособий по уходу за первым ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, на удвоение пособий пойдут деньги из резервного фонда кабмина. Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце.

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет. На данный момент на первого ребенка в этой возрастной категории государство ежемесячно выплачивает 1,5 тыс. руб., на последующих — 3 тыс. руб. С 1 июня обе выплаты увеличат до 6 752 руб.

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