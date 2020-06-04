Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья, а также требования к его внутренней отделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стандартным жильем теперь считаются: индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 кв. м.

Квартира этой категории может располагаться в многоквартирном доме с доступом для инвалидов, а также в доме с присвоенным классом энергетической эффективности B и выше.

Внутренняя отделка стандартного жилья должна соответствовать ряду критериев: установлена металлическая входная, межкомнатные двери, оконные блоки с подоконниками, стены - выровнены, окрашены или оклеены обоями.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин считает, что требования к стандартному жилью позволят поднять качество новостроек и квартир на более высокий уровень.

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