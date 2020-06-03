Bloomberg сообщил детали санкций США против «Северного потока — 2»

Сенаторы США подготовили новый проект санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

По сведениям агентства, ограничения теперь будут распространяться на всю деятельность, связанную с реализацией газопровода. Так, санкции будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги танкерам, работающем на «Северном потоке — 2».

Помимо этого, проект предполагает санкции для портов, которые принимают корабли-строители, а также для компаний, которые помогают в модернизации судов или установке сварочного оборудования на них.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не смогут предотвратить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.