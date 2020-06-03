Посол РФ в Вашингтоне: США не остановят завершение «Северного потока — 2»

США не смогут предотвратить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

«Если жестко, кратко — нет», - ответил Антонов на соответствующий вопрос.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В январе 2020 президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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