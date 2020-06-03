Воробьев рассказал, сколько потратило Подмосковье на борьбу с коронавирусом

Подмосковье потратило примерно 40 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Вся эта борьба нам обошлась уже (...) порядка 40 миллиардов рублей», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что это примерная сумма. Также он напомнил о необходимости соблюдать санитарные требования.

В Подмосковье коронавирусом заразились 41 тыс., умерли 515, выздоровели девять тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются детсады и торговые центры

— Подмосковье готовится открыть парикмахерские и увеличить плановые операции в больницах