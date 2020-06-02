Медведев рассказал о сохранении «удаленки» после пандемии

Возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии коронавируса. Для этого нужно как можно быстрее внести в Трудовой кодекс соответствующие поправки. Об этом заявил глава «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства, сообщает ТАСС.

По словам политика, примерно четверть предприятий в стране намерены оставить не менее 20% сотрудников на удаленной работе.

«Уже в середине апреля число россиян, которые полностью перешли на удаленку, достигло 14%. В дальнейшем эта цифра выросла», — рассказал Медведев.

Кроме того, при общем снижении активности на рынке труда резко увеличилось число вакансий с дистанционной занятостью. Это говорит о том, что произошедшие изменения должны быть зафиксированы в трудовом законодательстве, считает он.

«То, что произошло, уже сегодня позволяет сделать определенные выводы. Очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии», — пояснил глава «ЕР».

Медведев считает, что тенденция к развитию таких форм трудовых отношений – это следствие развития общего технологического уклада.

«Обратного хода нет. Очевидно, что очень многое сохранится, в том числе, позитивное, то, что может привнести удаленная занятость или комбинированная занятость», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее использовать опыт работы «на удаленке» после пандемии призвал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, этот опыт будет «весьма полезен и востребован» для многих категорий россиян.