США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы

Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

Под американские ограничения попали еще четыре компании, а также четыре судна.

Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами.

Так три компании, из тех, что были внесены в санкционные списки, зарегистрированы на Маршалловых островах. Еще одна компания зарегистрирована в Греции.

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