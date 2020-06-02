Только 15% заемщиков воспользовались кредитными каникулами по новым правилам

Сенатор Владимир Кравченко сообщил, что кредитными каникулами на конец мая воспользовались 1,8 млн россиян и только 15% из них — по новым правилам, передает РИА «Новости».

По словам Кравченко, анализ данных показал, что 85% граждан не смогли воспользоваться кредитными каникулами на условиях, предложенных правительством.

Банки не готовы работать с учетом нового законодательства и предлагают собственные программы реструктуризации, которые «ухудшают кредитную историю», отметил сенатор.

По этой причине он предложил обсудить возможность полной кредитной амнистии для наиболее пострадавших граждан и возможность продления каникул до конца года.

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