Только 15% заемщиков воспользовались кредитными каникулами по новым правилам
Сенатор Владимир Кравченко сообщил, что кредитными каникулами на конец мая воспользовались 1,8 млн россиян и только 15% из них — по новым правилам, передает РИА «Новости».
По словам Кравченко, анализ данных показал, что 85% граждан не смогли воспользоваться кредитными каникулами на условиях, предложенных правительством.
Банки не готовы работать с учетом нового законодательства и предлагают собственные программы реструктуризации, которые «ухудшают кредитную историю», отметил сенатор.
По этой причине он предложил обсудить возможность полной кредитной амнистии для наиболее пострадавших граждан и возможность продления каникул до конца года.
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