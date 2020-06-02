Путин: начать реализацию плана по восстановлению экономики нужно уже в июле
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Президент РФ Владимир Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики РФ и заявил о необходимости начать его реализацию к началу июля. Об этом он заявил на совещании о плане восстановления экономики РФ.
«В этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов», — сказал Путин.
Он также отметил, что реализация правительственного плана должна вестись без пауз, а экономика и занятость получить поддержку для «уверенного восстановления».
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