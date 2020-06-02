Путин отметил серьезное влияние коронавируса на все сферы жизни
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Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни, в том числе на международную экономику и торговлю. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни - на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие», — сказал глава государства.
Он отметил, что динамика изменений в мире нарастает.
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