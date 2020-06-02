РБК: власти планируют вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

Правительство поставило задачу по итогам 2021 года вывести российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП. Речь идет о показателе не менее 2,5% в год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям в экономике.

Также кабмин хочет достичь «устойчивого» роста реальных доходов населения и вывести безработицу на уровень ниже 5%.

В документе говорится, что реальные заработные платы к концу следующего года должны расти на 2,5% в год, а розничный товарооборот — на 3% в год.

Кроме того, проект предусматривает изменение уровня бедности ниже показателя 2019 года, что составляет менее 12,3% от общей численности населения.

Уточняется, что план содержит три этапа, и сроки его реализации могут меняться в связи с переменами в санитарно-эпидемиологической обстановке.

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