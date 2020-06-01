Премия российской нефти Urals к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

Стоимость российского сорта нефти Urals достигла рекордных премий к марке Brent за всю историю наблюдений с 1990 года. Об этом сообщается в обзоре Argus.

Сорт Urals поддержало заметное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на энергоносители на мировом рынке из-за ослабления карантинных мер.

Так, премия на Urals в Северо-Западной Европе на прошлой неделе выросла на $1,55 за баррель относительно североморского эталона, до $2,3 за баррель. В абсолютном выражении Urals подорожал еще заметнее — на $3,18 за баррель, до $36,70 за баррель.

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