Мишустин заявил о готовности нацплана по восстановлению экономики
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности национального плана по восстановлению экономики, передает РИА «Новости».
По словам премьера, план будет 1 июня представлен в администрацию президента.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.