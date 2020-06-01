Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа» 1 июня возобновлен после остановки на четверо суток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора Gascade, который принимает газ на территории ФРГ.

По его данным, с 6.00 до 7.00 было прокачано 24,5 млн киловатт-часов из забронированных 36,1 млн. То есть, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.

Срок действия соглашения России и Польши о транзите газа на Запад по польскому участку истек 17 мая. С этого времени поставки осуществляются через аукционы.

Истекший договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал — Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.

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