«Известия»: погашение ипотеки маткапиталом будет возможным без участия банков

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому россиянам будет даваться право заключать договоры с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования. Авторами документа являются депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева, пишет газета «Известия».

Как известно, в марте 2019 года начал действовать закон, который запретил организациям, не подконтрольным Банку России, работать с материнским капиталом.

«Из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях», — пояснил Пашин.

Парламентарий отметил, что семьи, которые подписали договоры с такими организациями, не могут воспользоваться правом оплачивать ипотеку при помощи материнского капитала. По данным издания, в настоящее время в стране есть 18 организаций, уполномоченных выдавать ипотечные кредиты, на на деле осуществлять такую услугу могут только банки, работающие с ЦБ.

«Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключенным с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам», — указано в заключении правительства России от 22 мая, которое есть в распоряжении газеты.

В нем также отмечается, что российским правительством данный законопроект поддерживается.