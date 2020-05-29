Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы.

В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.

Как считают эксперты издания, россияне, которые решат провести отпуск внутри страны помогут рублю укрепиться к доллару на 4 п.п., если не возникнет других факторов, которые могут нивелировать этот рост.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан не планировать отдых за рубежом, чтобы избежать повторной волны завозных случаев коронавируса.

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