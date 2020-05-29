Налог самозанятым вернут автоматически

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет произведен возврат налога самозанятым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство.

Кабмин ответил, что для осуществления операции не нужно предоставлять никакие документы, поскольку возврат будет произведен автоматически.

Для возврата налоговых выплат, которые были совершены в 2019 году, было выделено 1,6 млрд рублей из резерва правительства.

«Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы», — уточнили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть официально зарегистрированным самозанятым жителям России уплаченный налог за 2019 год.

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