В начале лета выплаты на детей получат 10 млн семей

Выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня смогут получить 10 млн российских семей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В фонде уточнили, что размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. руб. Соответствующей поддержкой будут обеспечены 15 млн детей.

В ПФР добавили, что в первую очередь выплаты получат те семьи, которые подали заявление на получение поддержки до 22 мая включительно. Кроме того, 2 июня денежные средства будут направлены семьям, подавшим заявление с 23 по 29 мая.

В случае отказа в предоставлении выплат родители получат соответствующее уведомление. Причиной отказа, по данным ПФР, может стать факт проживания за пределами России или наличие иностранного гражданства.

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