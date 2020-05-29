Минтруд составил особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд подготовил проект постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», предусматривающий порядок увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Проект также предусматривает порядок разрешения других вопросов между работодателем и сотрудником. Особое регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

Документ предлагает ввести запрет на отправление в простой или увольнение работников по инициативе работодателя. Увольнение может быть осуществлено только по собственному желанию сотрудника или по обоюдному согласию.

Запрета на сокращение численности или штата в период пандемии в документе не содержится, однако при возникновении такой необходимости, увольнение может быть осуществлено лишь спустя сутки после снятия ограничительных мер. Данное правило действует в случае, если срок уведомления работников истекает в период карантина.

Для работников, на деятельность которых ограничительные меры не влияют, введение простоя осуществляется по существующему законодательству.