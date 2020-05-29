Вероятный достройщик «Северного потока — 2» вернулся в порт Мукран

Возможное судно-достройщик «Северного потока — 2» вернулось в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные портала отслеживания судов.

Речь идет о трубоукладчике «Академик Черский».

До этого сообщалось, что судно покинуло порт Мукран на севере Германии, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент России Владимир Путин заявил в январе, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.