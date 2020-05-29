Россиян ждут особые правила увольнений на время пандемии

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, который вводит особый порядок увольнения в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на текст документа.

Он также регламентирует такие изменения в рабочем графике, как введение простоя или перевод на неполный рабочий день.

В документе предлагается ввести запрет на увольнение сотрудника или отправление его в простой по инициативе работодателя. При этом сам работник может разорвать трудовые отношения. Это также будет возможно при обоюдном решении сторон.

Уволить подчиненного работодатель сможет лишь на следующий рабочий день после окончания связанных с карантином ограничительных мер. Речь идет о тех случаях, когда двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.

Помимо этого, министерство предлагает изменить этот срок до двух недель. Речь идет в том числе о введении режима неполного рабочего дня, если его необходимость вызвана COVID-19.

Сейчас предложения направили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, затем они попадут в правительство. Если инициатива будет одобрена, изменения будут действовать в течение 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.