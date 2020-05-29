В Москве работодатели аннулировали более 60 тысяч пропусков сотрудников за минувшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Предоставленная работодателям возможность отслеживать ситуацию с пропусками позволяет им установить, кому из оформивших пропуск сотрудников действительно необходимо посещать рабочее место, отметили в пресс-службе.

Кроме того, работодатели также могут выяснить, кто, не являясь сотрудником их организации, оформил пропуск на ее ИНН, подчеркнули в департаменте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска

— Собянин: пропуск для прогулки получать не нужно