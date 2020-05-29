«РЖД» возвращает в график отмененные из-за пандемии «Сапсаны»

ОАО «Российские железные дороги» возвращает в график перевозок ряд скоростных поездов «Сапсан», которые ранее были отменены из-то снижения пассажиропотока на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».

В частности отмечается, что с 29 мая число рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено до 16 в день, по 8 пар. При этом в расписание вернули «Сапсан», который следует из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву и обратно.

По последней информации, в России зафиксирован 379 051 случай новой коронавирусной инфекции, из них 4142 — с летальным исходом. Выздоровели 150 993 человека.

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