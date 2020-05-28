Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что салоны красоты и фитнес-центры возобновят работу, в случае если сохранится динамика по снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в вопросе их открытия власти города не будут дожидаться, пока все население столицы будет вакцинировано.
«Конечно, если позволит ситуация, если будет сохраняться динамика снижения заражения населения, то, конечно, будут и следующие шаги, связанные и с фитнес-залами, и с салонами красоты», — сказал Собянин.
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