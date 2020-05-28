ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Долговая нагрузка россиян на 1 апреля обновила исторический максимум, ее уровень достиг 10,9%. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил Банк России.
Отмечается, что этот показатель достиг максимального значения за все время наблюдений.
Как уточняется, речь идет о долговой нагрузке домохозяйств, которая определяется как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов.
При этом в обзоре указывается, что по необеспеченным потребительским кредитам этот показатель, достигнутый на 1 апреля, «соответствует значению 2014 года».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Не хватает на еду: россияне погрязли в долгах