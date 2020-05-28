ВВП США в первом квартале упал на 5% впервые с 2008 года

ВВП США в первом квартале этого года снизился на 5% в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на бюро экономического анализа министерства торговли США.

Как стало известно, падение ВВП этой страны оказалось сильнейшим с четвертого квартала 2008 года. При этом ранее аналитики бюро прогнозировали снижение данного показателя в первом квартале на 4,8%.

В конце апреля сообщалось о снижении ВВП США на 4,8% на фоне пандемии COVID-19.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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