Путин охарактеризовал события на рынке углеводородов как непростые

Президент России Владимир Путин считает, что события, происходящие на рынке углеводородов, можно назвать непростыми, передает ТАСС.

Во время рабочей встречи с главой одной из российских нефтяных компаний он попросил оценить то, что происходит с поставками и на внутреннем рынке.

«А мы знаем, происходят события непростые», — добавил президент.

По словам Путина, важную роль в транспортной системе России играют трубопроводы, однако они почему-то были обделены вниманием во время недавнего крупного совещания по транспорту.

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