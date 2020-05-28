Путин охарактеризовал события на рынке углеводородов как непростые
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин считает, что события, происходящие на рынке углеводородов, можно назвать непростыми, передает ТАСС.
Во время рабочей встречи с главой одной из российских нефтяных компаний он попросил оценить то, что происходит с поставками и на внутреннем рынке.
«А мы знаем, происходят события непростые», — добавил президент.
По словам Путина, важную роль в транспортной системе России играют трубопроводы, однако они почему-то были обделены вниманием во время недавнего крупного совещания по транспорту.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минэнерго ожидает восстановления мирового рынка газа быстрее нефтяного
— Транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» снова прекращен