Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются с 1 июня в Москве

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что около 50 тысяч предприятий розничной торговли и больше 9 тысяч предприятий бытового обслуживания вновь откроются в Москве с 1 июня. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, с 1 июня возобновят работу 47 398 предприятий розничной торговли и 9 149 предприятий бытового обслуживания.

Кроме того, с 5 июня заработают 82 ярмарки выходного дня.

Кафе, рестораны, салоны красоты, косметологические кабинеты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и бани пока остаются закрытыми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу непродовольственных магазинов в рамках второго этапа выхода из ограничений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы с 1 июня разрешат непродовольственную торговлю

— Москва продлила ограничения по коронавирусу до 14 июня

— «По графику»: москвичей выпускают на прогулку