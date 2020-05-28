Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются с 1 июня в Москве
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что около 50 тысяч предприятий розничной торговли и больше 9 тысяч предприятий бытового обслуживания вновь откроются в Москве с 1 июня. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, с 1 июня возобновят работу 47 398 предприятий розничной торговли и 9 149 предприятий бытового обслуживания.
Кроме того, с 5 июня заработают 82 ярмарки выходного дня.
Кафе, рестораны, салоны красоты, косметологические кабинеты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и бани пока остаются закрытыми.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу непродовольственных магазинов в рамках второго этапа выхода из ограничений.
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