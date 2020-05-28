Минэнерго ожидает восстановления мирового рынка газа быстрее нефтяного

Замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский предполагает, что мировой рынок газа восстановится быстрее, чем нефтяной, по одной главной причине. О ней он рассказал во время международной онлайн-конференции «Управление рисками в энергетике».

Яновский констатировал, что в настоящее время газовый рынок пока лихорадит. Такой вывод можно сделать, если посмотреть на цены, которые достигли абсолютного минимума за многие годы на европейском спотовом рынке. Однако, как отметил представитель ведомства, экспортные цены на российский газ сейчас опускаются ниже, чем цены в России.

По его словам, главной причиной того, что восстановление рынка газа произойдет быстрее рынка нефти — это то, что падение спроса на нем значительно ниже.

«Показатели среднегодового сокращения мирового спроса на газ составляют до 5%, в основном в промышленности и коммерческом секторе», — цитирует Яновского РИА «Новости».

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