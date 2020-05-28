Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%

Автодилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России в июне максимум на 50% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева.

Так как в июне открывается крупнейший рынок в России, падение будет сокращаться, сказал Мосеев.

Он отметил, что в апреле и мае большинство клиентов совершили дистанционную покупку автомобиля, поскольку считают этот вид транспорта самым безопасным, особенно в период пандемии.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле автомобильная промышленность России столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю — на 72,4%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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