Минфин перечислил деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
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Минфин перечислил средства в Пенсионный фонд России для специальных выплат семьям с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерство отправило ПФР 222,1 млрд рублей. Из этих средств 197,2 млрд рублей пойдут на материальную поддержку семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, а 24,9 млрд рублей — на расширение программы помощи на детей до 3 лет.
Россияне начнут получать деньги с 1 июня текущего года. Программа помощи охватит не менее 19 млн детей.
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