Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию безработицы
Минтруд готов рассмотреть консолидированное предложение от работодателей и профсоюзов по страхованию безработицы, если оно поступит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Когда представителями социального партнерства будет сформирована консолидированная позиция по указанному вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение», — заявили в министерстве.
Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на отчет Минтруда, что ведомство готово внести в законодательство изменения в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы, если предприниматели и профсоюзы придут к общей позиции.
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