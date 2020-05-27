Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию безработицы

Минтруд готов рассмотреть консолидированное предложение от работодателей и профсоюзов по страхованию безработицы, если оно поступит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Когда представителями социального партнерства будет сформирована консолидированная позиция по указанному вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение», — заявили в министерстве.

Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на отчет Минтруда, что ведомство готово внести в законодательство изменения в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы, если предприниматели и профсоюзы придут к общей позиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин выступил за увеличение минимального пособия по безработице втрое

— Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП

— Минтруд: самая тяжелая ситуация с безработицей — в Туве, Чечне и Ингушетии