В Москве первые сети аптек получили разрешение на онлайн-торговлю

В Москве первые аптечные сети получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами, пишет ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор по столице.

«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что разрешения получили три крупные аптечные сети.

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