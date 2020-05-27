В Москве первые сети аптек получили разрешение на онлайн-торговлю
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В Москве первые аптечные сети получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами, пишет ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор по столице.
«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что разрешения получили три крупные аптечные сети.
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