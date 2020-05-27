Путин выступил за увеличение минимального пособия по безработице втрое

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда выступил за увеличение минимального пособия по безработице для граждан, которые не имели подтвержденного дохода.

По его словам, за помощью в службы занятости обращаются россияне, у которых нет подтвержденного дохода или достаточного стажа. Глава государства подчеркнул, что эти граждане также нуждаются в поддержке государства на фоне пандемии коронавируса.

Путин предложил «задним числом» с 1 мая увеличить для этой категории россиян минимальное пособие по безработице с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб., то есть в три раза.

Выплачивать материальную помощь будут до 1 августа текущего года. У государства есть ресурсы, чтобы обеспечить это нововведение, сказал президент.

Он приказал кабмину оперативно подготовить необходимую нормативную базу по этому решению и отработать взаимодействие с регионами.

Помимо этого, глава государства поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов. По его мнению, для потерявших работу индивидуальных предпринимателей будет правильным установить пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.