В Москве возобновят работу сервисы бытовых услуг

В столице снова заработают сервисы бытовых услуг. Соответствующий указ подписал Мэр Москвы Сергей Собянин. Его текст опубликован на сайте градоначальника.

В настоящем указе отмечается, что «мультисервисам, приемным пунктам химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды» и оказанию «прочих бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами», разрешается возобновить свою работу.

Однако в документе говорится, что «требования безопасности» при этом должны быть те же, что «и в магазинах».