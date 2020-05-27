Стало известно, как будут работать ТЦ Москвы

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы рассказал про порядок работы торговых центров, который может быть введен в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ТЦ города должны пускать лишь ограниченное число посетителей. При этом это должно осуществляться с соблюдением дистанции, отметил Немерюк.

«Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры», — сказал Немерюк.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в городе самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничений по коронавирусу до 14 июня.