Минтруд: 5,6 млн россиян работают на удаленке
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что примерно 5,6 млн граждан России в настоящее время работают удаленно. Об этом он сказал на совещании с участием президента России Владимира Путина по ситуации на рынке труда.
По его словам, на данный момент в дистанционном режиме трудятся свыше 10% работающих россиян.
Ранее Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие удаленной и комбинированной занятости.
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