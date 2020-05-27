Минтруд: 5,6 млн россиян работают на удаленке

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что примерно 5,6 млн граждан России в настоящее время работают удаленно. Об этом он сказал на совещании с участием президента России Владимира Путина по ситуации на рынке труда.

По его словам, на данный момент в дистанционном режиме трудятся свыше 10% работающих россиян.

Ранее Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе понятие удаленной и комбинированной занятости.

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