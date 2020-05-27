Мишустин: от налогов во II квартале освободят 1,6 млн малых компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что во втором квартале от налогов, а также страховых взносов освободят часть малых компаний.

Такое заявление он сделал на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на рынке труда, трансляцию которого ведет телеканал «Россия-24».

По его словам, в этом квартале от налогов и страховых взносов будут освобождены более 1 млн 600 тысяч компаний, в которых работают 3,2 млн сотрудников.

Ранее стало известно, что ФНС разработала систему для освобождения пострадавших компаний от налогов.

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