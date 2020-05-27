Мишустин: от налогов во II квартале освободят 1,6 млн малых компаний

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время совещания по вопросам, предложенным в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время совещания по вопросам, предложенным в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время совещания по вопросам, предложенным в...
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что во втором квартале от налогов, а также страховых взносов освободят часть малых компаний.

Такое заявление он сделал на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на рынке труда, трансляцию которого ведет телеканал «Россия-24».

По его словам, в этом квартале от налогов и страховых взносов будут освобождены более 1 млн 600 тысяч компаний, в которых работают 3,2 млн сотрудников.

Ранее стало известно, что ФНС разработала систему для освобождения пострадавших компаний от налогов.

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