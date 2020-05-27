Мишустин предложил увеличить пособия по безработице для всех россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо увеличить пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех граждан страны, кто лишился работы из-за эпидемии COVID-19. Такое заявление он сделал на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на рынке труда. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

В ходе совещания российский премьер заявил, что по поручению Путина были разработаны дополнительные предложения по поддержке оставшихся без работы граждан.

Мишустин также отметил, «одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице» потерявшим работу гражданам.

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