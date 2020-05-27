Мишустин заявил, что на поддержку рынка труда направлен 81 млрд рублей

Власти направили 81 млрд руб. на поддержку рынка труда, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным по поддержке занятости.

Мишустин также отметил, что правительство отслеживает и контролирует ситуацию на рынке труда на фоне коронавируса.

В России выявлено 370 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3968 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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