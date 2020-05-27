Из-за коронавируса каждый шестой человек в мире младше 29 лет стал безработным

Из-за коронавируса каждый шестой человек в мире до 29 лет потерял работу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Международную организацию труда.

«Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи — особенно по женщинам — причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе», — приводятся слова гендиректора организации Гая Райдера.

Отмечается, что пандемия негативно повлияла и на систему образования — примерно половина студентов сообщили о задержке в учебе, а 10% считают, что не смогут доучиться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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