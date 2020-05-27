Мишустин призвал четко выполнять нефтегазовые договоренности между РФ и Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Сергеем Румасовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Отмечается, что при обсуждении энергетического сотрудничества Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, которые определяют параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

— НПЗ Белоруссии в апреле получили 1,56 млн тонн из России

— Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска