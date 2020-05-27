Решетников: меры по поддержке экономики РФ обошлись в 3,3 трлн рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики на данный момент составляет 3,3 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет об антикризисных мерах, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей», — произнес он.

Решетников также добавил, что в общенациональном плане развития экономики есть меры по поддержке инвестиций, в том числе механизм «зеленых» облигаций.

Накануне Решетников заявил, что объем антикризисной программы поддержки экономики России превысил 3 трлн рублей.

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