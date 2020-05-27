Эксперт оценила данные Росстата по безработице в мировом контексте

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец прокомментировала доклад Росстата «Информация о социально экономическом положении России» (январь – апрель 2020 года), и, в частности, данные по безработице.

«В рейтинге стран по уровню безработицы, составленным Всемирным банком и Международной организацией труда, Россия находится почти в середине - 78 место из 182 стран. Это абсолютно приемлемое состояние, и по данным 2019 года мы находимся рядом с такими странами, как Швейцария, Австрия, Дания, Китай. Эти показатели относятся к естественному уровню безработицы, и никаких серьезных последствий для экономики не имеют.

Но среди развитых стран есть те, где уровень безработицы на протяжении последних десятилетий традиционно выше - Канада, Португалия, Италия, Франция, Швеция, страны Прибалтики. И на первый взгляд, это можно объяснить связью с темпами экономического роста. Но это далеко не так.

Например, в 2019 году темп экономического роста в Португалии составил 2,1%, в России 2,3%, а уровень безработицы в Португалии выше на 1,75%, во Франции уровень безработицы в 2019 году находился на уровне 8,43% при темпе экономического роста 1,7%. Так что можно сделать вывод, что на численность безработных влияет много как экономических, так и социальных факторов- это и уровень производительность труда, политика в области занятости, трудовое законодательство, размер пособия по безработице, структура численности рабочей силы и ее уровень образования, менталитет и др. Россия имеет свои особенности.

По степени защищенности трудовых прав мы ближе к социально ориентированным странам - Швеции, Швейцарии, Германии. Но если бы мы пользовались в полной мере теми благами, которые прописаны в нашем законодательстве и наш уровень жизни был бы выше, то вполне вероятно, что по этому показателю мы бы приблизились к этим странам», — отметила Иванова-Швец.