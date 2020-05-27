МЧС предупредило предпринимателей о действиях мошенников

МЧС РФ предупредило российских предпринимателей о том, что мошенники начали использовать новые схемы для кражи денег, так они от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за вознаграждения обещают «закрыть глаза» на обнаруженные нарушения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что с такими махинациями в основном сталкиваются бизнесмены, которые работают в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции.

«Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, предприниматели попадаются на уловки злоумышленников, отдают им деньги и сувениры за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время.

В ведомстве отметили, что для избежания подобных ловушек стоит зайти на официальный сайт МЧС России, где размещена информация о должностных лицах.

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