США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Handelsblatt заявил, что конгресс может принять новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, введение новых ограничений поддерживают обе американские партии. Несмотря на предвыборную гонку, процесс утверждения санкций может пройти быстро.
Главная задача новых ограничений — помешать ввести газопровод в строй, отметил дипломат. США могут ввести штрафы для обслуживающих «Северный поток- — 2» компаний, чтобы добиться этой цели.
Гренелл также призвал Германию пересмотреть политику в отношении России.
Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии освободило «Северный поток» от действия газовой директивы ЕС.
Иная ситуация сложилась с газопроводом «Северный поток — 2». BNA отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил ЕС. Nord Stream 2 AG подало апелляцию, однако Европейский суд юстиции отклонил иск.
Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.