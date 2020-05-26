США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Handelsblatt заявил, что конгресс может принять новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, введение новых ограничений поддерживают обе американские партии. Несмотря на предвыборную гонку, процесс утверждения санкций может пройти быстро.

Главная задача новых ограничений — помешать ввести газопровод в строй, отметил дипломат. США могут ввести штрафы для обслуживающих «Северный поток- — 2» компаний, чтобы добиться этой цели.

Гренелл также призвал Германию пересмотреть политику в отношении России.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии освободило «Северный поток» от действия газовой директивы ЕС.

Иная ситуация сложилась с газопроводом «Северный поток — 2». BNA отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил ЕС. Nord Stream 2 AG подало апелляцию, однако Европейский суд юстиции отклонил иск.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.